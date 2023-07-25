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24 июля, 23:42

"Он обескуражен": В США раскрыли причину чудовищной злости Зеленского

Полковник Макгрегор: Зеленский разъярён из-за адских потерь в рядах ВСУ

Украинский лидер Владимир Зеленский пребывает в ярости по причине того, что ВСУ несут большие потери и находятся в состоянии сильной деморализации, сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире ютуб-канала London Real.

По его мнению, боевой дух украинской армии слаб как никогда и она находится на грани распада.

"Мне кажется, отсюда разочарование, которое мы наблюдали у господина Зеленского. Он был разъярён, зол, обескуражен", — пояснил Макгрегор.

Он также напомнил, что Украина находится на "искусственном жизнеобеспечении" и до сих пор существует только благодаря денежным вливаниям Штатов, чему Макгрегор, к слову, призвал положить конец и начать переговоры.

"Поражение уже наступило": Во Франции шокированы тяжёлым положением ВСУ

"Поражение уже наступило": Во Франции шокированы тяжёлым положением ВСУ

Ранее Зеленский заявил, что планировал организовать контрнаступление весной, однако это не получилось сделать из-за нехватки оружия.

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t.me / Zelenskiy / Official

Анатолий Симоненко
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