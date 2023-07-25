"Он обескуражен": В США раскрыли причину чудовищной злости Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский пребывает в ярости по причине того, что ВСУ несут большие потери и находятся в состоянии сильной деморализации, сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире ютуб-канала London Real.

По его мнению, боевой дух украинской армии слаб как никогда и она находится на грани распада.

"Мне кажется, отсюда разочарование, которое мы наблюдали у господина Зеленского. Он был разъярён, зол, обескуражен", — пояснил Макгрегор.