"Поражение уже наступило": Во Франции шокированы тяжёлым положением ВСУ
Французский политик Филиппо призвал ЕС не помогать Зеленскому после провала ВСУ
Евросоюз обязан перестать помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за провала ВСУ на фронте. Такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Достаточно почитать англосаксонскую прессу, чтобы понять масштаб катастрофы на Украине. [Председатель Европейской комиссии] Урсула [фон дер Ляйен] объявила вчера дать Зеленскому оружия на пять миллиардов, при этом поражение уже наступило!" — написал он в "Твиттере".
Кроме того, Филиппо призвал прекратить эту бойню и разруху и начать мирные переговоры.
Лайф напоминает, что ранее российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге заявил о провале контрнаступления Киева и рекордном количестве уничтоженной западной техники в зоне СВО за сутки. Кроме того, глава государства сообщил, что потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тысяч человек.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency