"Поражение уже наступило": Во Франции шокированы тяжёлым положением ВСУ

"Достаточно почитать англосаксонскую прессу, чтобы понять масштаб катастрофы на Украине. [Председатель Европейской комиссии] Урсула [фон дер Ляйен] объявила вчера дать Зеленскому оружия на пять миллиардов, при этом поражение уже наступило!" — написал он в "Твиттере".