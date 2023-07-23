Регион

Уведомления отключены

23 июля, 14:32

"Поражение уже наступило": Во Франции шокированы тяжёлым положением ВСУ

Французский политик Филиппо призвал ЕС не помогать Зеленскому после провала ВСУ

Евросоюз обязан перестать помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за провала ВСУ на фронте. Такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Достаточно почитать англосаксонскую прессу, чтобы понять масштаб катастрофы на Украине. [Председатель Европейской комиссии] Урсула [фон дер Ляйен] объявила вчера дать Зеленскому оружия на пять миллиардов, при этом поражение уже наступило!" — написал он в "Твиттере".

Кроме того, Филиппо призвал прекратить эту бойню и разруху и начать мирные переговоры.

В США заявили о "десятках тысяч" погибших в рядах ВСУ с начала СВО

В США заявили о "десятках тысяч" погибших в рядах ВСУ с начала СВО

Лайф напоминает, что ранее российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге заявил о провале контрнаступления Киева и рекордном количестве уничтоженной западной техники в зоне СВО за сутки. Кроме того, глава государства сообщил, что потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тысяч человек.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Никита Осипов
  • Новости
  • Франция
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров