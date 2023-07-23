В США заявили о "десятках тысяч" погибших в рядах ВСУ с начала СВО

С начала СВО на Украине погибли "десятки тысяч" военных ВСУ, которых Киев заменяет менее обученными и старыми бойцами. С таким утверждением выступила американская газета The New York Times.

В статье издания указано, что украинская пехота всё больше сосредотачивает внимание на окопных атаках. При этом "после десятков тысяч" жертв ряды украинской армии "часто пополняются менее обученными и старыми солдатами". Так, выбывших из строя бойцов часто заменяют более возрастные новобранцы, которых заставили вступить в бой, подчёркивает газета.