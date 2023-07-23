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Опубликовано 23 июля 2023, 13:40
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В США заявили о "десятках тысяч" погибших в рядах ВСУ с начала СВО

NYT: Число погибших среди военных ВСУ с начала СВО достигло "десятков тысяч"

С начала СВО на Украине погибли "десятки тысяч" военных ВСУ, которых Киев заменяет менее обученными и старыми бойцами. С таким утверждением выступила американская газета The New York Times.

В статье издания указано, что украинская пехота всё больше сосредотачивает внимание на окопных атаках. При этом "после десятков тысяч" жертв ряды украинской армии "часто пополняются менее обученными и старыми солдатами". Так, выбывших из строя бойцов часто заменяют более возрастные новобранцы, которых заставили вступить в бой, подчёркивает газета.

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Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Петербурге заявил о провале контрнаступления Киева и рекордном количестве уничтоженной западной техники в зоне СВО за сутки. Кроме того, глава государства сообщил, что потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тысяч человек.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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