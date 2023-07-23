"Мы не смогли": Зеленский попытался оправдаться за провал контрнаступления
Зеленский: Весеннее контрнаступление ВСУ откладывалось из-за дефицита оружия
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что планировал организовать контрнаступление весной, однако это не получилось сделать из-за нехватки оружия.
"Мы не смогли, так как у нас не было достаточно боеприпасов и оружия, да и не хватало бригад, должным образом обученных этому оружию, тем более что учебные миссии проводились за пределами Украины", — приводит его слова Politico.
Зеленский заверил, что не хотел терять украинских военных и технику. Лидер Незалежной добавил: то, что ВСУ стали действовать позже, позволило РФ построить несколько рубежей обороны.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге заявил о провале контрнаступления Киева и рекордном количестве уничтоженной западной техники в зоне СВО за сутки. Кроме того, глава государства сообщил, что потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тысяч человек.