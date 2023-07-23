Регион

Уведомления отключены

23 июля, 14:56

"Мы не смогли": Зеленский попытался оправдаться за провал контрнаступления

Зеленский: Весеннее контрнаступление ВСУ откладывалось из-за дефицита оружия

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что планировал организовать контрнаступление весной, однако это не получилось сделать из-за нехватки оружия.

"Мы не смогли, так как у нас не было достаточно боеприпасов и оружия, да и не хватало бригад, должным образом обученных этому оружию, тем более что учебные миссии проводились за пределами Украины", — приводит его слова Politico.

Зеленский заверил, что не хотел терять украинских военных и технику. Лидер Незалежной добавил: то, что ВСУ стали действовать позже, позволило РФ построить несколько рубежей обороны.

"Большие провалы": Украинский генерал признал неприятную правду о Российской армии

"Большие провалы": Украинский генерал признал неприятную правду о Российской армии

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге заявил о провале контрнаступления Киева и рекордном количестве уничтоженной западной техники в зоне СВО за сутки. Кроме того, глава государства сообщил, что потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тысяч человек.

Обложка ©

president.gov.ua

Никита Осипов
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров