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Регион
Опубликовано 23 июля 2023, 13:07
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Украинский генерал признал неприятную правду о Российской армии

Генерал ВСУ в отставке Кривонос: У российских военных существенное преимущество

У Вооружённых сил России есть серьёзное преимущество перед украинскими военными за счёт помощи со стороны государства. Такое мнение выразил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

"Военные, против которых мы сражаемся, обладают замечательным опытом, а государство полностью обеспечивает все нужды армии. <…> К сожалению, в определённых моментах у нас в этом направлении есть большие провалы", — сказал он в эфире телеканала "Прямой".

Кривонос считает, что главная проблема на Украине — высокий уровень коррупции, из-за которой почти еженедельно в стране возникают скандалы. По его мнению, киевские власти расходуют ограниченные ресурсы впустую. Например, облагодаривают Киев вместо закупки вооружения.

Генерал-майор ВСУ в отставке считает, что украинским солдатам не удалось достичь успехов в контрнаступлении из-за подготовленной линии обороны РФ и дефицита западной техники от государств НАТО. Без авиации и систем противовоздушной обороны ВСУ были уязвимы перед Российской армией, заключил он.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о провале контрнаступления Киева и рекордном количестве уничтоженной западной техники в зоне СВО за сутки. Также глава государства сообщил, что потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тысяч человек.

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ТАСС / Таисия Воронцова

Никита Осипов
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