Раскрыт сценарий, по которому Зеленский лишится власти, и ему не позавидуешь

Кто из них в итоге усядется в президентское кресло, пока интрига, но всё начнётся с того, что кто-то из приближённых Зеленского возьмёт оружие и свергнет нынешнего президента, пояснил политолог телеканалу "360". Это технология цветных революций, которая активно использовалась американцами. Понимая, что те же Штаты будут поддерживать нового лидера как финансово, так и информационно, потенциальные кандидаты сейчас будут всячески обращать на себя внимание.