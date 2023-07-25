Раскрыт сценарий, по которому Зеленский лишится власти, и ему не позавидуешь
Политолог Гуреев: Зеленского свергнут свои же, избрав силовой путь
На Украине очень вероятен силовой способ передачи власти, поэтому оппоненты Владимира Зеленского зашевелились и начали проявлять себя. Такое мнение озвучил политолог Данила Гуреев. Будущим избирателям за короткий срок вдруг напомнили о себе мэр Киева Виталий Кличко и бывший украинский лидер Пётр Порошенко, экс-генпрокурор Юрий Луценко и "газовая принцесса" Юлия Тимошенко. Появился на политическом поле и боксёр Александр Усик, которого на Украине до начала СВО многие считали пророссийским.
Кто из них в итоге усядется в президентское кресло, пока интрига, но всё начнётся с того, что кто-то из приближённых Зеленского возьмёт оружие и свергнет нынешнего президента, пояснил политолог телеканалу "360". Это технология цветных революций, которая активно использовалась американцами. Понимая, что те же Штаты будут поддерживать нового лидера как финансово, так и информационно, потенциальные кандидаты сейчас будут всячески обращать на себя внимание.
"Им нужно проявить свою лояльность перед американскими хозяевами, показать себя как лучшего кандидата в альтернативу действующему правительству Украины", — отметил Гуреев.
Ранее Лайф уже писал, что на Западе устали от президента Украины Владимира Зеленского — признаки становятся всё заметнее. Это говорит о том, что в итоге лидер Незалежной будет жить за пределами родной страны и станет искать ту, которая его примет.