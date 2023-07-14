Кличко готов побороться с Усиком за пост президента Украины
Мэр Киева Кличко: Стать президентом Украины готов, но "думать об этом пока рано"
Виталий Кличко. Обложка © ТАСС / ЕРА / ANDRE KOSTERS
Мэр Киева, бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко готов побороться за пост президента Украины, но сейчас рассуждать на эту тему — не лучшее время. Об этом он заявил в интервью газете "Левый берег".
"Если будут нужны мои знания, моя энергия, опыт для того, чтобы сделать Украину европейской, я для этого отдам всё и отдаю всё", — сказал Кличко.
Однако говорить о выборах президента ещё рано, добавил киевский мэр. По его словам, размышлять о должности главы государства можно будет после завершения боевых действий на Украине.
Ранее другой чемпион мира по боксу, Александр Усик, объявил о планах баллотироваться на пост президента Украины после завершения спортивной карьеры. Политолог Александр Дудчак кратко оценил намерение атлета.