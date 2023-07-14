Кличко готов побороться с Усиком за пост президента Украины

Мэр Киева, бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко готов побороться за пост президента Украины, но сейчас рассуждать на эту тему — не лучшее время. Об этом он заявил в интервью газете "Левый берег".

"Если будут нужны мои знания, моя энергия, опыт для того, чтобы сделать Украину европейской, я для этого отдам всё и отдаю всё", — сказал Кличко.