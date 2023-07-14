Политолог оценил планы боксёра Усика стать президентом Украины и сравнил его с Кличко
Политолог Дудчак оценил планы Усика стать президентом Украины: Хуже не будет
Если боксёр Александр Усик пойдёт баллотироваться в президенты Украины, хуже для страны уже не будет. Об этом заявил политолог Александр Дудчак.
"Почему бы и нет? Один боксёр уже на Украине возглавляет столицу. Почему бы Усику не пойти в президенты? Поскольку человек на этой должности на Украине ничего не решает, можно и Усика выставлять", — сказал Дудчак в разговоре с RТ.
По мнению политолога, Усик излагает свои мысли куда более складно, чем мэр Киева — бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко. При этом Дудчак не исключил, что заявление Усика может быть пиаром.
Напомним, ранее действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF Александр Усик заявил, что после окончания спортивной карьеры намерен баллотироваться в президенты Украины. Когда именно это произойдёт, спортсмен не уточнил.
ТАСС / АР / Yui Mok