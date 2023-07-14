Боксёр Усик хочет участвовать в выборах президента Украины

"Я вернусь в первый тяжёлый вес, ещё раз стану абсолютным чемпионом и буду баллотироваться в президенты", — сказал спортсмен в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Кстати, в 2022 году сам Усик заявлял, что планирует завершить спортивную карьеру после трёх боёв. Чемпион-тяжеловес мечтает сразиться с Тайсоном Фьюри (контракт на бой с британцем уже подписан), Саулем Альваресом, а после — провести финальный поединок на Украине. Всего в активе Усика 20 побед в 20 боях. Он является чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBA Super, IBF, WBO и IBO.