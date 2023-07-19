На Западе устали от президента Украины Владимира Зеленского — признаки становятся всё заметнее. Это говорит о том, что в итоге лидер Незалежной будет жить за пределами родной страны и станет искать ту, которая его примет. Такое мнение высказал член Совфеда от Крыма Сергей Цеков.

"Период благостного отношения к Зеленскому и чуть ли не любви у некоторых руководителей других стран сменяется определённым разочарованием и нежеланием поддерживать в конкретных делах. На словах, может, да, но не в конкретных делах. Зеленский, как заяц, будет бегать ото всех со временем", — сказал он в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Цеков полагает, что на территории Украины Зеленскому ловить уже нечего. Сенатор убеждён: со временем люди поймут, что вооружённый конфликт спровоцировали именно президент Украины и его западные кураторы. При этом после теракта на Крымском мосту пока рано говорить о том, что Америка не поддерживает Киев в вопросах подобных атак на Россию.

"[Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон] Кирби высказался о том, что Крымский мост — это территория Украины. Само по себе заявление странное, ведь мост — это инфраструктурный объект РФ. К Украине он никакого отношения не имеет", — подчеркнул сенатор.

Он также напомнил о заявлениях Украины о том, что эти территории якобы были оккупированы и являются законными целями для страны, хотя на деле Крым вошёл в состав РФ добровольно.