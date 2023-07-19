"Окажется под угрозой": В Японии предупредили Зеленского о катастрофе в случае победы Трампа
Wedge Infinity: Зеленского ждёт катастрофа, если победит Трамп
Украинского лидера Владимира Зеленского ждёт катастрофа, если новым президентом США будет избран Дональд Трамп. Такое мнение высказал журналист японского портала Wedge Infinity Акира Сайто.
"Киев быстро окажется в сложной ситуации, если переизберут Дональда Трампа", — написал он и добавил, что при таком положении дел Зеленский окажется "под угрозой".
Журналист подчеркнул, что Трамп и Зеленский находятся не в самых лучших отношениях. Кроме того, Сайто припомнил заявление бывшего главы Белого дома, где тот пообещал в случае прихода к власти прекратить безумные траты бюджета США на финансирование Киева, при этом ускорив проведение мирных переговоров.
К тому же автор статьи уверен, что без поддержки США Зеленского перестанет поддерживать народ Украины, что может привести даже к досрочным выборам украинского лидера.
Ранее Трамп назвал способ, которым остановит конфликт на Украине, если снова станет главой государства. Политик заявил, что скажет лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому "хватит".
ТАСС / Chris Carlson