Украинского лидера Владимира Зеленского ждёт катастрофа, если новым президентом США будет избран Дональд Трамп. Такое мнение высказал журналист японского портала Wedge Infinity Акира Сайто.

"Киев быстро окажется в сложной ситуации, если переизберут Дональда Трампа", — написал он и добавил, что при таком положении дел Зеленский окажется "под угрозой".

Журналист подчеркнул, что Трамп и Зеленский находятся не в самых лучших отношениях. Кроме того, Сайто припомнил заявление бывшего главы Белого дома, где тот пообещал в случае прихода к власти прекратить безумные траты бюджета США на финансирование Киева, при этом ускорив проведение мирных переговоров.

К тому же автор статьи уверен, что без поддержки США Зеленского перестанет поддерживать народ Украины, что может привести даже к досрочным выборам украинского лидера.