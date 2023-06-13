Лукашенко рассказал, за кого Минск будет болеть на выборах президента США
Лукашенко: Минск будет болеть за Трампа на грядущих выборах президента США
Во время выборов президента США Минск будет болеть за Дональда Трампа. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Белорусский лидер считает, что Трамп в случае избрания сможет за одни сутки остановить НАТО, которое фактически воюет на Украине против России.
"Будем за него болеть, чтобы он пришёл к власти и за сутки остановил эту натовскую машину — 50 государств, которые сегодня воюют против России", — цитирует Лукашенко издание "СБ. Беларусь сегодня".
Ранее Лайф писал о том, что бывший президент США Дональд Трамп намерен собрать два миллиона долларов на свою предвыборную кампанию, выступив после суда по делу о незаконном владении секретными документами. Он также выразил уверенность в победе на выборах, заверив, что выгонит "коррумпированного" главу Белого дома Джо Байдена из резиденции.