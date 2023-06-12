Трамп нашёл способ заработать на суде два миллиона долларов

Бывший президент США Дональд Трамп намерен собрать два миллиона долларов на свою предвыборную кампанию, выступив после суда по делу о незаконном владении секретными документами. Об этом сообщает журнал Politico.

Мероприятие по сбору средств состоится 13 июня в его гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Все участники, пожертвовавшие на участие Трампа в президентской гонке, смогут сфотографироваться с ним и получат приглашение на VIP-приём.

Те, кто внесёт более 100 тысяч долларов, смогут также посетить частный ужин при свечах. Законы США позволяют гражданам избираться на президентский срок, даже отбывая срок в тюрьме. Трамп ранее заявил: даже если он будет осуждён, он продолжит участие в предвыборной гонке. Он также выразил уверенность в оправдательном приговоре, поскольку дело, по его мнению, сфабриковано.