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12 июня, 09:12

Трамп нашёл способ заработать на суде два миллиона долларов

Politico: Трамп решил собрать $2 миллиона на предвыборную кампанию после суда

Бывший президент США Дональд Трамп намерен собрать два миллиона долларов на свою предвыборную кампанию, выступив после суда по делу о незаконном владении секретными документами. Об этом сообщает журнал Politico.

Мероприятие по сбору средств состоится 13 июня в его гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Все участники, пожертвовавшие на участие Трампа в президентской гонке, смогут сфотографироваться с ним и получат приглашение на VIP-приём.

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Те, кто внесёт более 100 тысяч долларов, смогут также посетить частный ужин при свечах. Законы США позволяют гражданам избираться на президентский срок, даже отбывая срок в тюрьме. Трамп ранее заявил: даже если он будет осуждён, он продолжит участие в предвыборной гонке. Он также выразил уверенность в оправдательном приговоре, поскольку дело, по его мнению, сфабриковано.

Напомним, бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения в хранении секретных документов по 38 пунктам. Он заявил о своей невиновности и указал, что в офисе и доме нынешнего американского лидера Джо Байдена обнаружили 1850 коробок с секретными документами, которые хранились там много лет.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
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