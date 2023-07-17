"Абсолютно неподготовленный": Экс-генпрокурор Украины Луценко обвинил Зеленского в начале конфликта
Экс-генпрокурор Украины Луценко: Причиной кризиса стала незрелость Зеленского
Украинский кризис начался из-за того, что президент страны Владимир Зеленский допустил множество ошибок и пришёл к власти неподготовленным. Об этом заявил бывший генпрокурор страны Юрий Луценко, недавно вернувшийся с фронта.
"Почему началась война? Потому что президент Зеленский пришёл абсолютно неподготовленным [к власти] и, к сожалению, допустил ряд системных ошибок по многим направлениям", — сказал Луценко в интервью, опубликованному на ютуб-канале "Крапівний".
По словам Луценко, Россия начала спецоперацию, дождавшись, когда Зеленский перессорится со всеми союзниками на Западе и развалит систему управления.
Юрий Луценко занимал пост генерального прокурора Украины в 2016–2019 годах. С 2007 по 2010 годы он возглавлял МВД страны.
Напомним, что ещё недавно Луценко был на фронте, откуда он также возмущался действиям Киева. В частности, бывший генпрокурор Украины не понимал, почему "друзья Зеленского" не спешат присоединиться к боевым действиям на передовой. А в апреле экс-генпрокурор обратился якобы с фронта с окровавленным лицом и ранами к украинцам. Однако пользователи его сразу же уличили в обмане.
ТАСС / AP / Mindaugas Kulbis