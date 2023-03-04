Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о получении приказа одному из подразделений ВСУ покинуть Артёмовск, где, по его словам, он числится оператором беспилотников.

"Вчера получил персональный приказ убыть из подразделения Вооружённых сил Украины Бахмута и продолжить службу в территориальной обороне. Подразделение, где я 110 дней и ночей проходил службу на Бахмутском направлении, тоже перевели на другое направление. Выполнение обоих приказов постоянно мониторится для доклада в офис президента", — написал он в соцсети.

По словам Луценко, такое решение — это "мелкая политическая месть", и он возмущён, что "друзья Зеленского" не спешат присоединиться к боевым действиям на передовой.