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Регион
Опубликовано 4 марта 2023, 09:43
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Бывший генпрокурор Украины и его батальон получили приказ покинуть Артёмовск

Экс-генпрокурор Украины Луценко рассказал о приказе покинуть Артёмовск

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о получении приказа одному из подразделений ВСУ покинуть Артёмовск, где, по его словам, он числится оператором беспилотников.

"Вчера получил персональный приказ убыть из подразделения Вооружённых сил Украины Бахмута и продолжить службу в территориальной обороне. Подразделение, где я 110 дней и ночей проходил службу на Бахмутском направлении, тоже перевели на другое направление. Выполнение обоих приказов постоянно мониторится для доклада в офис президента", написал он в соцсети.

По словам Луценко, такое решение — это "мелкая политическая месть", и он возмущён, что "друзья Зеленского" не спешат присоединиться к боевым действиям на передовой.

Одному из подразделений ВСУ приказали немедленно покинуть Артёмовск
Одному из подразделений ВСУ приказали немедленно покинуть Артёмовск

Напомним, российские военные закрепились в центре Артёмовска. Информацию об этом подтвердил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, опубликовав видео с бойцами, которые стоят на крыше одного из зданий. Он добавил, что город практически окружён и войска ВСУ могут бежать только по единственной оставшейся дороге.

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Getty Images / Viktor Koshkin / Anadolu Agency

Татьяна Миссуми
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