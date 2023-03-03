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Опубликовано 3 марта 2023, 06:47
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Одному из подразделений ВСУ приказали немедленно покинуть Артёмовск

Подразделение Вооружённых сил Украины (ВСУ) "Птицы Мадьяра" получило приказ немедленно покинуть Артёмовск, однако причины такого решения неизвестны. Об этом в телеграм-канале сообщил командир войск с позывным Мадьяр.

"Ночью 2 марта подразделение "Птицы Мадьяра" получило боевое распоряжение немедленно выбыть из Артёмовска на новое место. Какие причины перевода в критический момент для Бахмута, когда мы тут пробыли 110 дней боевых дежурств? Я в первую очередь военный, поэтому не буду комментировать приказы командования обороны Артёмовска. Выполняем приказ", — заявил Мадьяр.

В ДНР заявили, что Киев потерял до 70% опытных военных в Артёмовске
В ДНР заявили, что Киев потерял до 70% опытных военных в Артёмовске

Ранее Лайф сообщал, что российские военные закрепились в центре Артёмовска (Бахмута) в ДНР.

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EPA/TASS

Артур Белкин
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