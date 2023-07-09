Пассажир "поезда в ад": Зеленского обвинили в превращении Украины в "химеру без будущего"

Украинская власть строится на внедрении разного рода симулякров (зримый образ чего-то, чего на самом деле не существует. — Прим. Лайфа) в повседневную жизнь общества на всех уровнях. К такому выводу пришёл политолог Дмитрий Евстафьев после изучения государственности Незалежной. Он объявил президента Украины Владимира Зеленского пассажиром "поезда в ад" и обвинил в превращении Родины в "цивилизационную химеру".

"Всё-таки нынешняя (безусловно, нацистская в своих внешних проявлениях) украинская государственность — интереснейший объект для изучения и препарирования. Сейчас ещё не все внутренние ниточки, заставляющие этот режим двигаться, понятны. Но повставляю-ка я несколько вопросов, а то потом забегаюсь и забуду", — рассказал эксперт в самом начале своей публикации.

По мнению политолога, пространство, которое контролирует Киев, — территория абсолютного "социального обнуления", потому что в нём совершенно отсутствуют социальные институты: хоть в нашем понимании, хоть в западном. В то же время основной социальный лифт — национальные и территориальные батальоны и аффилированные с ними политические тусовки. В украинском обществе после первого Майдана случилось сильнейшее социальное расслоение, став причиной второго Майдана.

"Что такое социальная структура общества? Это прежде всего система социальной референтности. Проще говоря, рамка, в которой обычный человек соотносит наблюдаемую реальность с понятиями добра и зла. Если нет рамки, то…", — тут автор сделал риторическую паузу.

Естественную социально-этическую референтность, по мнению Евстафьева, на Украине заменили с помощью политтехнологий на систему симулякров. Причём не политических, а морально-нравственных. Почему симулякры? Политолог привёл несколько примеров. Президенты Украины приносят клятвы на православном евангелии, но является ли православие хоть в каком-то смысле религией страны? Едва ли. На Украине многопартийная система? Юридически да, но фактически любую из них можно распустить административным решением, даже если эта парламентская партия. Современную Украину, по мнению автора, можно назвать химерой.

"Кстати, если пользоваться методологией Гумилёва, то, что мы видим на пространстве, всё ещё контролируемом киевским режимом, полностью соответствует его определению цивилизационной (этнорелигиозной) химеры. Главная черта химеры — отсутствие потенциала развития, изменения. У химер не бывает будущего, даже если внутри присутствует некий пассионарный субстрат", — объяснил политолог.

Он отметил: если по окончании боевых действий на территории бывшей УССР останется хоть что-то славянское, то исконная для славян рамка добра и зла восстановится, как это происходит на территориях, которые освободила Россия в ходе специальной военной операции. А ещё он предложил перестать уделять так много внимания Зеленскому, а вместо этого взглянуть на Анналену Бербок и задаться вопросом: отличается ли она хоть чем-то от президента Украины?