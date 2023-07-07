Политолог объяснил, что скрывается за визитом Моравецкого к местам Волынской резни на Украине
Политолог Коровин: Польша обязательно ещё спросит с Украины за Волынскую резню
Моравецкий установил на Украине крест в память о жертвах Волынской резни. Обложка © Канцелярия премьер-министра Польши в Twitter
Польша обязательно ещё спросит с Украины за Волынскую резню, считает политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. Так он прокомментировал посещение премьером Польши Матеушем Моравецким бывших польских сёл на Украине. Напомним, сегодня политик установил там крест в память о жертвах Волынской резни.
"Очевидно, что ни Моравецкий, ни поляки в целом не испытывают никаких тёплых чувств по отношению ни к Украине, ни к украинцам <...> и в нынешней ситуации [Польша] поддерживает Украину лишь в рамках солидарности с Атлантикой, то есть американской в первую очередь геополитической линией по давлению на Россию. Собственно, этот визит является знаком украинской стороне о том, что Польша вместе с Украиной до тех пор, пока Украина служит американским геополитическим интересам и в качестве такого своего рода штрафного батальона кидается на русскую армию, сжигая в котлах боевиков ВСУ и другие силовые подразделения", — отметил эксперт.
По его словам, как только Украина отступится от антироссийской миссии Вашингтона, так сразу же столкнётся с абсолютной неприязнью, агрессией, ненавистью со стороны поляков, которые тут же припомнят Волынскую резню. Они, убеждён Коровин, заберут себе часть Украины, ведь у них давно уже это в планах. Визит Моравецкого на Украину, по сути, "констатирует неизбежность сгорания Киева в котле американских геополитических интересов", резюмировал наш собеседник.
Напомним, что Волынская резня является непримиримым вопросом в отношениях Варшавы и Киева. Польша регулярно настаивает на эксгумации тел жертв, в то время как на Украине считают, что эта тема должна быть закрыта за давностью лет. Буквально в конце мая МИД Польши предложил Владимиру Зеленскому извиниться за Волынскую резню, поскольку обсуждения этой темы блокируются Киевом, а Варшава уже взяла ответственность за подобные действия по отношению к украинцам. В ответ на это посол Украины в Варшаве Василий Зварыч назвал "неприемлемыми и досадными" подобные просьбы, которые "навязывают" Киеву действия по отношению к истории. Поляки потребовали признать дипломата персоной нон грата и выгнать из страны. Дело завершилось пока лишь удалением скандального поста.