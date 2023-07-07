Политолог объяснил, что скрывается за визитом Моравецкого к местам Волынской резни на Украине

Польша обязательно ещё спросит с Украины за Волынскую резню, считает политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. Так он прокомментировал посещение премьером Польши Матеушем Моравецким бывших польских сёл на Украине. Напомним, сегодня политик установил там крест в память о жертвах Волынской резни.

"Очевидно, что ни Моравецкий, ни поляки в целом не испытывают никаких тёплых чувств по отношению ни к Украине, ни к украинцам <...> и в нынешней ситуации [Польша] поддерживает Украину лишь в рамках солидарности с Атлантикой, то есть американской в первую очередь геополитической линией по давлению на Россию. Собственно, этот визит является знаком украинской стороне о том, что Польша вместе с Украиной до тех пор, пока Украина служит американским геополитическим интересам и в качестве такого своего рода штрафного батальона кидается на русскую армию, сжигая в котлах боевиков ВСУ и другие силовые подразделения", — отметил эксперт.

По его словам, как только Украина отступится от антироссийской миссии Вашингтона, так сразу же столкнётся с абсолютной неприязнью, агрессией, ненавистью со стороны поляков, которые тут же припомнят Волынскую резню. Они, убеждён Коровин, заберут себе часть Украины, ведь у них давно уже это в планах. Визит Моравецкого на Украину, по сути, "констатирует неизбежность сгорания Киева в котле американских геополитических интересов", резюмировал наш собеседник.