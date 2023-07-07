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7 июля, 13:01

Премьер Польши воздвиг крест на месте уничтоженной бандеровцами деревни

Премьер Польши Моравецкий установил на Украине крест в память о жертвах Волынской резни

<p>Моравецкий установил на Украине крест в память о жертвах Волынской резни. Фото © <a href="https://twitter.com/PremierRP/status/1677198897540739072" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Канцелярия премьер-министра Польши в Twitter </a></p>

Моравецкий установил на Украине крест в память о жертвах Волынской резни. Фото © Канцелярия премьер-министра Польши в Twitter

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий почтил память соотечественников, убитых Украинской повстанческой армией* в ходе Волынской резни в 1943 году. На месте села Острувки, которое было уничтожено нацистами, он установил памятный крест, а также посетил кладбище, где похоронили убитых поляков, и зажег там свечу.

"Глава польского правительства Моравецкий почтили память жертв волынского преступления в ныне несуществующем селе Островки на Волыни", — информирует Канцелярия премьер-министра в Twitter.

Вместе с Моравецким на месте присутствовал историк и исследователь Волынской резни Леон Попек. Он является одним из потомков жителей деревни Острувки, которая упоминается в исторических документах еще с XVI века, но в 1943 года была полностью уничтожена — практически все её жители были убиты боевиками УПА*.

"В течение нескольких часов 30 августа 1943 года здесь погибли 475 человек", — сообщил Попек.

"Кровавое воскресенье" польской истории: Почему нужно помнить, как украинские националисты устроили Волынскую резню

"Кровавое воскресенье" польской истории: Почему нужно помнить, как украинские националисты устроили Волынскую резню

Напомним, что Волынская резня является непримиримым вопросом в отношениях Варшавы и Киева. Польша регулярно настаивает на эксгумации тел жертв, в то время как на Украине считают, что эта тема должна быть закрыта за давностью лет. Буквально в конце мая МИД Польши предложил Владимиру Зеленскому извиниться за Волынскую резню, поскольку обсуждения этой темы блокируются Киевом, а Варшава уже взяла ответственность за подобные действия по отношению к украинцам. В ответ на это Посол Украины в Варшаве Василий Зварыч назвал "неприемлемыми и досадными" подобные просьбы, которые "навязывают" Киеву действия по отношению к истории. Поляки потребовали признать дипломата персоной нон грата и выгнать из страны. Дело завершилось пока лишь удалением скандального поста.

*Организация запрещена в России по решению Верховного суда

Марина Калегина
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