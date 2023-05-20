"Чекушка?": Пользователей Сети смутило нечто выпирающее из штанов Порошенко

Бывший президент Украины презентовал мобильный шиномонтаж, однако внимание людей привлекло не само событие, а содержимое штанов политика. Пользователи Сети обратили внимание, что у политика что-то выпирало в области паха.

В штанах Петра Порошенко заметили непонятный предмет. Видео © Twitter / vova_lumpen

Пользователи начали шутить по этому поводу. Один из них предположил, что это чекушка, то есть маленькая бутылка водки, намекая на пристрастие Порошенко к алкоголю.