"Чекушка?": Пользователей Сети смутило нечто выпирающее из штанов Порошенко
В штанах Порошенко заметили непонятный предмет
Бывший президент Украины презентовал мобильный шиномонтаж, однако внимание людей привлекло не само событие, а содержимое штанов политика. Пользователи Сети обратили внимание, что у политика что-то выпирало в области паха.
В штанах Петра Порошенко заметили непонятный предмет. Видео © Twitter / vova_lumpen
Пользователи начали шутить по этому поводу. Один из них предположил, что это чекушка, то есть маленькая бутылка водки, намекая на пристрастие Порошенко к алкоголю.
Лайф напоминает, что в 2017 году СМИ уже рассказывали о непонятном предмете под плащом Порошенко. Тогда сообщалось, что политик носит под костюмом инсулиновую помпу, которая позволяет ему не покидать длительные встречи и заседания.
Twitter / vova_lumpen