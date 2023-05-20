Регион

Уведомления отключены

20 мая, 14:36

"Чекушка?": Пользователей Сети смутило нечто выпирающее из штанов Порошенко

В штанах Порошенко заметили непонятный предмет

Бывший президент Украины презентовал мобильный шиномонтаж, однако внимание людей привлекло не само событие, а содержимое штанов политика. Пользователи Сети обратили внимание, что у политика что-то выпирало в области паха.

В штанах Петра Порошенко заметили непонятный предмет. Видео © Twitter / vova_lumpen

Пользователи начали шутить по этому поводу. Один из них предположил, что это чекушка, то есть маленькая бутылка водки, намекая на пристрастие Порошенко к алкоголю.

Жена Порошенко невзначай очернила родную страну неловким высказыванием

Жена Порошенко невзначай очернила родную страну неловким высказыванием

Лайф напоминает, что в 2017 году СМИ уже рассказывали о непонятном предмете под плащом Порошенко. Тогда сообщалось, что политик носит под костюмом инсулиновую помпу, которая позволяет ему не покидать длительные встречи и заседания.

Обложка ©

Twitter / vova_lumpen

Иван Косицын
  • Новости
  • Украина
  • Петр Порошенко
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров