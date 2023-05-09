Жена Порошенко невзначай очернила родную страну неловким высказыванием

Жена бывшего президента Украины Петра Порошенко Марина на мероприятии благотворительного фонда обвинила "украинское нашествие" в страданиях страны. Как оказалось, она просто оговорилась.

Стоит заметить, что несколько лет назад сам Порошенко допускал подобную оговорку. В ходе выступления в Львовской области экс-президент заявил, что он "должен сохранить оборону Украины, чтобы дать отпор "украинскому агрессору".