Жена Порошенко невзначай очернила родную страну неловким высказыванием
Жена экс-президента Украины Порошенко обвинила Незалежную в народных страданиях
Пётр и Мария Порошенко. Обложка © ТАСС / Анна Марченко
Жена бывшего президента Украины Петра Порошенко Марина на мероприятии благотворительного фонда обвинила "украинское нашествие" в страданиях страны. Как оказалось, она просто оговорилась.
Стоит заметить, что несколько лет назад сам Порошенко допускал подобную оговорку. В ходе выступления в Львовской области экс-президент заявил, что он "должен сохранить оборону Украины, чтобы дать отпор "украинскому агрессору".
Ранее представители Киево-Печерской лавры заподозрили в воровстве журналистов Пятого канала, принадлежащего экс-президенту Украины Петру Порошенко.