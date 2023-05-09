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9 мая, 04:12

Жена Порошенко невзначай очернила родную страну неловким высказыванием

Жена экс-президента Украины Порошенко обвинила Незалежную в народных страданиях

<p>Пётр и Мария Порошенко. Обложка © ТАСС / Анна Марченко</p>

Пётр и Мария Порошенко. Обложка © ТАСС / Анна Марченко

Жена бывшего президента Украины Петра Порошенко Марина на мероприятии благотворительного фонда обвинила "украинское нашествие" в страданиях страны. Как оказалось, она просто оговорилась.

"Украина страдает от украинского нашествия", — заявила Марина Порошенко.

Стоит заметить, что несколько лет назад сам Порошенко допускал подобную оговорку. В ходе выступления в Львовской области экс-президент заявил, что он "должен сохранить оборону Украины, чтобы дать отпор "украинскому агрессору".

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Анатолий Симоненко
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