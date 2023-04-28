Провокаторы из команды Порошенко пытались прорваться в Киевскую духовную академию
Украинские журналисты устроили провокацию у стен Киевской духовной академии
Попытка прорваться в Киевскую духовную академию. Обложка © t.me / УПЦ
Каноническая УПЦ зафиксировала акт провокации с участием местных журналистов и их сторонников у стен Киевской духовной академии — старейшего высшего учебного заведения Украинской православной церкви. Об этом сообщили в Telegram служители УПЦ.
"Неизвестные лица и журналисты одного из украинских телеканалов устроили провокацию возле здания Киевской духовной академии. <...> Эти лица не являются членами каких-либо комиссий и безосновательно пытались проникнуть в помещения", — заявили в УПЦ.
В сообщении указано, что провокаторами стали сотрудники украинского 5 канала, владельцем которого является экс-президент Незалежной Пётр Порошенко. Администрация академии уже обратилась в полицию.
Напомним, с началом гонений на каноническую православную церковь Украины по всей стране прокатилась волна поджогов и захватов храмов УПЦ, после чего вышла на "высший уровень". Так, советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское". Украинские власти уже одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Политолог Марков объяснил, почему Киев так яростно добивается церковного раскола.