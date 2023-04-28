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28 апреля, 18:09

Провокаторы из команды Порошенко пытались прорваться в Киевскую духовную академию

Украинские журналисты устроили провокацию у стен Киевской духовной академии

<p>Попытка прорваться в Киевскую духовную академию. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/upc_news/16988" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УПЦ</a></p>

Попытка прорваться в Киевскую духовную академию. Обложка © t.me / УПЦ

Каноническая УПЦ зафиксировала акт провокации с участием местных журналистов и их сторонников у стен Киевской духовной академии — старейшего высшего учебного заведения Украинской православной церкви. Об этом сообщили в Telegram служители УПЦ.

"Неизвестные лица и журналисты одного из украинских телеканалов устроили провокацию возле здания Киевской духовной академии. <...> Эти лица не являются членами каких-либо комиссий и безосновательно пытались проникнуть в помещения", — заявили в УПЦ.

В сообщении указано, что провокаторами стали сотрудники украинского 5 канала, владельцем которого является экс-президент Незалежной Пётр Порошенко. Администрация академии уже обратилась в полицию.

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Напомним, с началом гонений на каноническую православную церковь Украины по всей стране прокатилась волна поджогов и захватов храмов УПЦ, после чего вышла на "высший уровень". Так, советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское". Украинские власти уже одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Политолог Марков объяснил, почему Киев так яростно добивается церковного раскола.

Ирина Фальке
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