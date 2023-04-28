Провокаторы из команды Порошенко пытались прорваться в Киевскую духовную академию

Каноническая УПЦ зафиксировала акт провокации с участием местных журналистов и их сторонников у стен Киевской духовной академии — старейшего высшего учебного заведения Украинской православной церкви. Об этом сообщили в Telegram служители УПЦ.

"Неизвестные лица и журналисты одного из украинских телеканалов устроили провокацию возле здания Киевской духовной академии. <...> Эти лица не являются членами каких-либо комиссий и безосновательно пытались проникнуть в помещения", — заявили в УПЦ.