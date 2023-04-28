В Германии потребовали от Совета Европы срочно вмешаться в религиозную войну на Украине
Депутат Бундестага Вайель призвал СЕ прекратить гонения канонической УПЦ
Член ПАСЕ и Федерального президиума АДГ профессор Харальд Вайель призвал Киев прекратить гонения и преследования православных канонической УПЦ и потребовал от Совета Европы вмешаться в происходящее. Его обращение опубликовало издание Deutschland Kurier.
"Тема срочно требует расследования действий не в России, а на Украине. Украинское православие Русского патриархата и Украинского патриархата как-то уживались. Сейчас мы видим, как украинское государство открыто преследует православных Украины Русского патриархата", — выступил он с заявлением в Парламентской ассамблее Совета Европы 26 апреля.
По его словам, правительство совместно со спецслужбами Незалежной решило уничтожить украинское православие Русского патриархата. Причём политик отметил, что уничтожение церквей, снос и разрушения, создание помех во время проведения богослужения, а также оскорбления, угрозы и травля тех, кто посещает церковь, напоминают ему проблему в Сербской церкви в Косове, когда ООН была вынуждена вмешаться. Также и сейчас Совету Европы необходимо "провести мониторинг происходящего", в противном случае задержка расследования будет способствовать уничтожению УПЦ.
"Нанесение ущерба церквям, предметам церковного обихода, насилие против людей нужно прекратить! Люди должны иметь возможность обратиться в непредвзятое нейтральное место, и мы должны срочно вмешаться и действовать! Мы должны расследовать происходящее!" — заявил Вайель.
Он напомнил, что Украина в своём желании вступить в Евросоюз работает в различных направлениях, отметив, что свобода вероисповедания — отличительная черта, в которой выражаются гражданские права человека.
"Опасность задержки в расследовании сейчас недопустима, и мы должны потребовать, и мы требуем незамедлительного расследования недопустимых действий на Украине. Не ждать и не смотреть, пока они доведут своё преступное дело до конца!" — добавил политик.
Как уже рассказывал Лайф, на Украине усилилась борьба между раскольнической Православной церковью Украины и канонической Украинской православной церковью. По всей стране прокатилась волна поджогов и захватов храмов УПЦ, после чего вышла на "высший уровень". Так, советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское". Украинские власти уже одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. При этом настоятеля лавры Павла отправили под домашний арест, обвинив его в "работе на Россию".
ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO