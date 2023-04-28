В Германии потребовали от Совета Европы срочно вмешаться в религиозную войну на Украине

Член ПАСЕ и Федерального президиума АДГ профессор Харальд Вайель призвал Киев прекратить гонения и преследования православных канонической УПЦ и потребовал от Совета Европы вмешаться в происходящее. Его обращение опубликовало издание Deutschland Kurier.

"Тема срочно требует расследования действий не в России, а на Украине. Украинское православие Русского патриархата и Украинского патриархата как-то уживались. Сейчас мы видим, как украинское государство открыто преследует православных Украины Русского патриархата", — выступил он с заявлением в Парламентской ассамблее Совета Европы 26 апреля.

По его словам, правительство совместно со спецслужбами Незалежной решило уничтожить украинское православие Русского патриархата. Причём политик отметил, что уничтожение церквей, снос и разрушения, создание помех во время проведения богослужения, а также оскорбления, угрозы и травля тех, кто посещает церковь, напоминают ему проблему в Сербской церкви в Косове, когда ООН была вынуждена вмешаться. Также и сейчас Совету Европы необходимо "провести мониторинг происходящего", в противном случае задержка расследования будет способствовать уничтожению УПЦ.

"Нанесение ущерба церквям, предметам церковного обихода, насилие против людей нужно прекратить! Люди должны иметь возможность обратиться в непредвзятое нейтральное место, и мы должны срочно вмешаться и действовать! Мы должны расследовать происходящее!" — заявил Вайель.

Он напомнил, что Украина в своём желании вступить в Евросоюз работает в различных направлениях, отметив, что свобода вероисповедания — отличительная черта, в которой выражаются гражданские права человека.