Журналистов телеканала Порошенко обвинили в разграблении Киево-Печерской лавры
Представители Киево-Печерской лавры заподозрили в воровстве журналистов "5 канала", принадлежащего экс-президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщает "Союз православных журналистов".
Митрополит Климент пояснил, что в помещения лавры украинских журналистов пускали без представителей монастыря, поэтому те могли унести с собой сакральные ценности. Сейчас руководство обители готовит заявление в полицию с просьбой провести проверку по данному факту.
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Напомним, в марте власти Украины одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание монахов. Настоятеля обители Павла отправили под домашний арест по обвинению в "работе на Россию". Сегодня полицейские опечатали один из корпусов лавры, войти туда теперь можно только по паспортам.
ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO