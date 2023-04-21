КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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21 апреля, 11:32

Журналистов телеканала Порошенко обвинили в разграблении Киево-Печерской лавры

Представители Киево-Печерской лавры заподозрили в воровстве журналистов "5 канала", принадлежащего экс-президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщает "Союз православных журналистов".

Митрополит Климент пояснил, что в помещения лавры украинских журналистов пускали без представителей монастыря, поэтому те могли унести с собой сакральные ценности. Сейчас руководство обители готовит заявление в полицию с просьбой провести проверку по данному факту.

Причастие через решётку: Появилось видео беззакония в Киево-Печерской лавре в день иконы "Живоносный источник"

Причастие через решётку: Появилось видео беззакония в Киево-Печерской лавре в день иконы "Живоносный источник"

Напомним, в марте власти Украины одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание монахов. Настоятеля обители Павла отправили под домашний арест по обвинению в "работе на Россию". Сегодня полицейские опечатали один из корпусов лавры, войти туда теперь можно только по паспортам.

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ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Татьяна Миссуми
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