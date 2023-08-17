"Пресекали попытки на корню": В США рассказали, как Белый дом трижды сорвал переговоры по Украине
ТАС: Власти США трижды срывали мирные переговоры по Украине
Власти США три раза срывали мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине, сообщает американский журнал The American Conservative.
"Трижды в первые недели конфликта проводились переговоры, которые реально могли принести мир. <…> Обе стороны шли на огромные уступки, в том числе Украина обещала не вступать в НАТО. Но каждый раз США пресекали попытки на корню", — пишет издание.
В материале, в частности, говорится, что уже на следующий день после объявления Москвой военной спецоперации украинский лидер Владимир Зеленский был готов обсуждать нейтральный статус страны и отказаться от планов по вступлению в НАТО. Однако в Вашингтоне назвали его намерения "недипломатическими", из-за чего переговоры были отменены.
Вторая попытка переговоров проходила при содействии экс-премьера Израиля Нафтали Беннета. Тогда американская сторона возразила президенту РФ Владимиру Путину, который заявлял, что в тот момент ещё были шансы на прекращение боевых действий. Как позже признался Беннет, американцы наложили вето на переговоры между Москвой и Киевом.
И наконец, третьи переговоры, которые вновь сорвались из-за США, проходили в Турции. На сей раз Вашингтон не устраивало мирное урегулирование. Хотя тогда, как говорится в статье, шансы разрешить ситуацию были довольно высоки.
Напомним, в Кремле не раз заявляли, что сейчас не видят оснований для начала переговоров с Киевом. Военная спецоперация будет продолжаться до достижения её заявленных целей. На днях министр Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева начать диалог с Москвой, но только после вывода войск РФ. Затем глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что мирные переговоры по Украине нужны лишь тем, кто осознаёт своё печальное положение, а Россия выигрывает "по всем фронтам".
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