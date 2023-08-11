Кадыров: России не нужны мирные переговоры, она и так выигрывает по всем фронтам

Мирные переговоры по Украине нужны только тем, кто осознаёт своё печальное положение. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, Россия выигрывает "по всем фронтам", поэтому ей подобные идеи неинтересны.

"Переговоры нужны лишь той стороне, которая в полной мере осознаёт, что находится в бедственном положении. Россия объективно не из их числа. Втягивая нашу страну в этот долгий и кропотливый процесс обсуждения мирного плана, они лишь пытаются выиграть время", — написал Кадыров в телеграм-канале, добавив, что это не поможет Киеву переломить ход СВО.

По словам главы Чечни, в начале спецоперации западные страны вводили санкции в надежде на то, что это подорвёт экономику России, однако на деле оказалось, что с экономическим коллапсом столкнулся сам Запад. В то же время РФ нарастила промышленность и создала благоприятные условия для среднего и малого бизнеса. А то, что иностранные компании хотят вернуться на российский рынок, говорит о том, что санкции не дали ожидаемого результата, отметил Кадыров.

"Именно поэтому я считаю, что в переговорах нет никакого смысла. Нас такой расклад не устраивает. Мы выигрываем по всем фронтам — как на поле боя, так и на международной политической арене. Осталось только довести начатое до конца", — добавил Кадыров.