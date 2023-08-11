В Турции признали бесперспективность переговоров по Украине без России

Турецкая делегация на саммите по Украине в Джидде выразила протест в связи с тем, что на мероприятии отсутствует российская сторона. Данная встреча, как посчитали дипломаты, является бесперспективной без Москвы, пишет газета Hürriyet.

По данным турецкой журналистки Ханде Фырат, сейчас власти всех государств – участников саммита в Джидде ждут встречу президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина и скорейшего разрешения ситуации с зерновой сделкой. В связи с этим в Анкаре настаивают на шагах навстречу Москве.