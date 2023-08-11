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11 августа, 11:25

В Турции признали бесперспективность переговоров по Украине без России

Hürriyet: Турция назвала встречу в Джидде по Украине бесперспективной без РФ

Турецкая делегация на саммите по Украине в Джидде выразила протест в связи с тем, что на мероприятии отсутствует российская сторона. Данная встреча, как посчитали дипломаты, является бесперспективной без Москвы, пишет газета Hürriyet.

По данным турецкой журналистки Ханде Фырат, сейчас власти всех государств – участников саммита в Джидде ждут встречу президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина и скорейшего разрешения ситуации с зерновой сделкой. В связи с этим в Анкаре настаивают на шагах навстречу Москве.

"Если Россия не будет присутствовать на переговорах, то никакого результата и решения не получить, об этом было заявлено в Джидде", — пишет обозреватель, отмечая, что китайские дипломаты, присутствующие на саммите в Джидде, использовали "схожие обороты", подчеркивая роль Анкары в переговорном процессе.

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Напомним, международная встреча по Украине в Джидде началась 5 августа и продлилась два дня. В частности, участники договорились создать группы для обсуждения так называемой формулы мира президента Незалежной Владимира Зеленского. Впрочем, на ней в Киеве уже не настаивают, но отказываются идти на компромиссы ради достижения мира.

Обложка ©

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Наталья Исакова
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