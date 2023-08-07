В Киеве заявили об отказе идти на компромиссы ради достижения мира

В отношении России не может быть компромиссных позиций в виде немедленного прекращения огня и переговоров, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, единственным базовым фундаментом для начала мирного процесса может быть так называемая "формула мира" лидера Незалежной Владимира Зеленского.

"Никаких компромиссных позиций вроде "немедленных прекращений огня" и "переговоров здесь и сейчас", дающих России время оставаться на оккупированных территориях, быть не может", — написал Подоляк в своём твиттер-аккаунте.