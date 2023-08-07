В Киеве заявили об отказе идти на компромиссы ради достижения мира
Советник офиса Зеленского Подоляк: В отношении России недопустимы компромиссы
В отношении России не может быть компромиссных позиций в виде немедленного прекращения огня и переговоров, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, единственным базовым фундаментом для начала мирного процесса может быть так называемая "формула мира" лидера Незалежной Владимира Зеленского.
"Никаких компромиссных позиций вроде "немедленных прекращений огня" и "переговоров здесь и сейчас", дающих России время оставаться на оккупированных территориях, быть не может", — написал Подоляк в своём твиттер-аккаунте.
Он в очередной раз напомнил, что, по мнению киевского режима, решить вооружённый конфликт можно только выводом ВС России за границы Украины по состоянию на 1991 год, а любой "Минск-3" только отложит боевые действия.
Напомним, 5–6 августа в саудовской Джидде прошла двухдневная встреча по Украине. В частности, участники решили создать группы для обсуждения "формулы мира" Владимира Зеленского. Однако, как сообщили СМИ, Киев по каким-то причинам уже не настаивает на ней. Тем не менее присутствующие стороны договорились продолжить обсуждение.
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