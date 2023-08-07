Захарова разоблачила скрытые причины продвижения "формулы мира" Зеленского

Киев и его западные союзники всячески продвигают "формулу мира", которую инициировал украинский лидер Владимира Зеленский, тем самым игнорируя предложения других стран. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи со встречей в Джидде по украинской тематике.

"Продвигая "формулу" Зеленского, киевский режим и Запад пытаются принизить высокое значение мирных предложений других стран и монополизировать само право на их выдвижение", — указано в тексте.

Дипломат добавила, что "план Зеленского" — всего лишь бессмысленный ультиматум России. По её убеждению, все десять положений "формулы" не пытаются способствовать переговорному процессу по установлению мира, а лишь стимулируют продолжение боёв.

Захарова отметила, что Москва ценит попытки стран Глобального Юга найти посреднические и гуманитарные способы урегулирования ситуации. Однако без участия России ни одна встреча по Украине "не имеет ни малейшей добавленной стоимости", подчеркнула она. По её словам, Россия полагается на участников БРИКС и надеется, что с результатами переговоров в Джидде её ознакомят.