Почему Глобальный Юг выпорол Украину на саммите в Саудовской Аравии Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — об итогах саудовского "саммита мира", который провалился для Украины. 57044 57044 Президент Украины Владимир Зеленский (слева) во время церемонии встречи в международном аэропорту Джидды перед началом саммита. Обложка © ТАСС / DPA / Presidential Office of Ukraine

"Мирный саммит в Джидде" — именно так назывался слёт представителей нескольких десятков государств, собравшихся в Саудовской Аравии для обсуждения ситуации на Украине. Там были не только представители Коллективного Запада со своим украинским аниматором, но и лидеры Глобального Юга — ЮАР, Индия и даже Китай, который не участвовал на первом таком саммите (прошедшем в июле в Копенгагене). При этом России не было — её даже не пригласили.

Причём отказ звать Москву исходил не от номинального хозяина саммита — Саудовской Аравии, а от реальных организаторов в лице США и Евросоюза. Целью всего мероприятия было склонить страны Глобального Юга к реальной поддержке в деле давления на Россию, в деле принуждения России к капитуляции. Именно поэтому Москву не позвали, а на саммите украинский аниматор Владимир Зеленский пытался презентовать всем свою так называемую мирную программу, перечень пунктов которой предполагает поражение России в войне, затем — в правах и затем — в территориях.

Собственно, одной из главных целей встречи в Джидде было сделать так, чтобы именно этот капитуляционный план стал основой для всех мирных переговоров по украинскому вопросу. Так, например, по итогам саммита в Джидде Запад планировал создавать рабочие группы для проработки плана Зеленского. Опять же, естественно, без России — чтобы в момент начала реальных переговоров поставить её перед фактом наличия некоей бумажки, согласованной всеми странами мира. Сделать так, чтобы Москва в итоге вынуждена была договариваться на условиях Запада.

Конечно, сейчас западные СМИ пишут о том, что мероприятие закончилось успехом. Что уважаемые лидеры Глобального Юга, особенно Китай, самим фактом своего присутствия освятили это мероприятие, превратили его из слёта чуть ли не в постоянно действующий институт глобального давления на Россию (киевский аниматор дал понять, что до конца года состоится третий по счёту саммит). Однако на самом деле и для Украины, и для её зарубежных спонсоров саммит оказался неудачным. А в каких-то вопросах — даже провальным.

Так, например, никакой "изоляции" России не получилось — и не только на деле, но и даже на словах. Значительная часть участников мероприятия (судя по всему, те самые страны Глобального Юга) даже отказались от общего заявления по итогам мероприятия. Отказались, по всей видимости, из-за того, что посчитали для себя неприемлемым подписываться под украинскими формулировками из серии "деоккупация", "террористическая Россия" или даже "страна-агрессор". Азия, Африка и Латинская Америка не хотят занимать чью-то сторону в конфликте, потому что встать на сторону США не позволяют национальные интересы (все понимают, что Москва на Украине борется не только за себя, но и за свободу Глобального Юга), а поддержать Москву не позволяет инстинкт самосохранения (никому не нужны западные санкции).

Они согласились лишь на общие формулировки из серии "уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно быть в основе любого мирного соглашения", но от подписания декларации с такими вот беззубыми позициями отказался уже Запад. Выхолощенная, лишённая всякой антироссийскости декларация была бы воспринята всем миром — и прежде всего населением самих западных стран — как самое настоящее оформленное на бумаге поражение.

Не получилось и организовать двухходовочку — рассорить Россию с Глобальным Югом. Надежда на то, что Москва обидится на своих партнёров по БРИКС за сам факт участия в саудовском слёте, тоже не оправдалась. Официальная реакция РФ была наиболее оптимальной из всех возможных, а именно пофигистично-ироничной, в рамках которой российский МИД даже порадовался участию лидеров Глобального Юга в мероприятии. "С точки зрения донесения здравого смысла до спонсоров киевского режима, я думаю, участие коллег по БРИКС в этом мероприятии, возможно, какую-то пользу принесло", — пояснил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Не получилось положить план Зеленского в основу будущего мирного процесса. Даже западные СМИ сообщили о том, что глава киевского режима был вынужден не навязывать свой проект (заполненный радикальными требованиями о капитуляции России) другим участникам, вместо этого на мероприятии обсуждали один из других проектов.

Какой — не указано, но, учитывая пиар-активность китайской стороны в Джидде, можно предположить, что китайский. Основанный на общечеловеческих ценностях, требованиях к уважению территориальной целостности всех (в том числе, понятно, и России, в которую входят Крым, ЛНР, ДНР), а также формированию справедливого послевоенного мира.

Ну или план Саудовской Аравии, где говорится о необходимости прекращения огня, обмена пленными и начала переговоров. России его даже не надо отвергать — за неё это сделает киевский режим, который номинально готов воевать до последнего украинца.

Наконец, главное поражение Украины на этом саммите случилось ещё до его начала. Ключевой ошибкой киевского режима и его партнёров стал отказ приглашать Россию. Если бы Москва присутствовала на мероприятии, то его действительно можно было бы обозвать "мирным саммитом". Москву можно было бы убедить/принудить подписаться под какими-то обязательствами — в тот момент, когда России никакие переговоры и тем более заморозки не нужны (украинская армия выдохлась, мы можем наступать).

Отсутствие же России (одного из участников конфликта) на слёте вкупе с его невнятными итогами превратило саммит в глобальную посиделку, где все страны отметились дежурными заявлениями "мы за мир", похлопали Зеленского по плечу, после чего стали заниматься своими делами. Не мешая России заканчивать СВО так, как нужно (военными операциями), создавая условия для проведения настоящих переговоров. "А они (условия. — Прим. Лайфа) таковы: Украина находится в стадии полураспада, а часть её территорий вернулась в Россию. Тот посредник, который готов будет признать эти очевидные вещи, имеет шансы на успех. Все прочие — никаких", — резюмировал бывший президент России Дмитрий Медведев.

Авторы Геворг Мирзаян