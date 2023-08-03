Польша собирается разорвать Украину на куски: чем закончится скандал между Варшавой и Киевом Что означает словесная потасовка Польши и Украины и почему киевские элиты не остановят этот скандал, рассказали эксперты. 2 августа, 22:40 Что означает словесная потасовка Польши и Украины. Обложка © Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto

Дипломатический скандал между Варшавой и Киевом уже перерос в расстановку приоритетов. Польша официально признала, что отношения с Украиной ухудшились. Власти страны назвали их "не самыми хорошими". Об этом заявил замглавы МИД Павел Яблоньский. Также на фоне этого конфликта в польском обществе появилась инициатива — наказывать за пропаганду ОУН-УПА, растёт количество жалоб со стороны местного населения на украинских беженцев. Желание Украины заставить воевать вместо себя НАТО было продемонстрировано на июльском саммите в Вильнюсе. Однако это далеко не первые претензии украинской элиты и не последние, считают политологи.

Хронология скандала между Польшей и Украиной

Напомним, что скандал начался с интервью польским СМИ руководителя офиса по вопросам международной политики в Канцелярии президента Польши Марчина Пшидача. Он заявил, что Украине "следовало бы начать ценить ту роль, которую Польша играет для неё в последние месяцы и годы". Речь шла о болевом вопросе для польских производителей зерна, повлиявших на инициативу правительства страны запретить импорт украинского зерна, что вызвало возмущения в Киеве.

В ответ украинский МИД вызвал посла Польши Бартоша Цихоцкого. Польское правительство не растерялось и потребовало разъяснений от украинского посла. Более того, ситуацию прокомментировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, отметив, что интересы любой другой страны никогда не будут стоять превыше польских интересов. Также чиновник назвал вызов посла Польши в украинский МИД "ошибкой".

Посол Польши Бартош Цихоцкий. Фото © Wikipedia / Gov.pl

А теперь заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Павел Яблоньский констатировал, что из-за дипломатического скандала отношения Варшавы и Киева сейчас "не самые хорошие", повторив уже озвученный тезис про собственные нацинтересы.

Стоит отметить, что Польша — не первая страна, которая корит киевских марионеток, поверивших в свою незаменимость, за неблагодарность. 12 июля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине стоит проявлять больше признательности за помощь Запада. Так он ответил на жалобы Зеленского на то, что для страны не определили чёткий график и набор условий для вступления в НАТО. Он также рассказал, как в прошлом году ездил на Украину, чтобы получить список необходимого стране оружия. "Знаете, мы не Amazon", — заявил он, высказав недовольство подходом украинских властей.

Забавно, что о "неблагодарности Киева" заявляют те, кто последние годы выступал "адвокатами Украины" в Европе, — Лондон и Варшава.

Продолжение претензий со стороны Польши сегодня вынудило Зеленского попытаться снять напряжение, и он заявил, что Украина очень ценит "историческую поддержку Польши". По его словам, Киев не даст испортить отношения между польским и украинским народом, а "эмоциям точно стоит остыть".

Исторические претензии или драка за экономику

Эксперты считают, что в условиях провала очередного контрнаступления ВСУ страны Европы начинают поднимать политико-экономические вопросы и оценивать, стоит ли продолжать поддерживать Украину. Для Польши интересы местных национальных товаропроизводителей уже начали перевешивать ожидания потенциальной выгоды правительства от поддержки Киева. Так как именно агросектор может поставить под сомнение легитимность правящей польской партии, поэтому мы и стали свидетелями скандала Киева и его союзника.

— Этот конфликт не первый, страны давно предъявляют друг друг исторические претензии. Ощущения правящих кругов, что Киев — центр Вселенной, при поддержке Запада, похоже, превращаются в принцип существования, когда украинские чиновники начинают всерьёз считать, что им все обязаны. Именно такими взглядами вызваны требования ускоренного принятия страны в НАТО. На саммите прозвучала даже мысль, что это альянс должен воевать за Украину, а не наоборот, — полагает доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Такой этнический национализм в крови у украинской элиты, считает Суздальцев. А Запад в виду политической целесообразности заставляет европейские страны терпеть эти выходки.

У Польши накопилось много вопросов к Киеву. Фото © Shutterstock

У Польши накопилось много вопросов к Киеву. Достаточно гневную реакцию у Варшавы вызывает героизация бандеровщины на Украине, что является для Польши фактически красной тряпкой, считает политолог Дмитрий Родионов.

— Единственное, что ограждает Польшу и Украину от скатывания в откровенную вражду, — противостояние России. Варшава считает, что Москва является самым страшным врагом, и ради этого она готова закрывать глаза на бандеровские выходки в соседней стране до поры, пока избиратели не будут готовы к серьёзным действиям, чтобы заставить польские власти повлиять на украинское руководство, — говорит Родионов.

Однако сейчас ситуация начинает разворачиваться не в пользу Украины. Попадание украинского зерна на территорию Польши может разорить местных производителей, и это уже конкретные экономические последствия — соответственно, производители зерна такого не допустят. Поэтому, вероятно, впереди не один дипломатический скандал, объясняет политолог. Война против России — стратегическая цель Польши, ради которой она готова поступаться определёнными принципами, но не экономическими интересами.

Пойдёт ли Польша на выдачу беженцев Украине

Европа готовится предпринять некоторые шаги, связанные с пребыванием беженцев в ЕС, напоминает политолог Дмитрий Родионов. Эта тема для Польши достаточно болезненна: очень многие поляки крайне резко реагируют на пребывание украинцев на своей территории и Варшава действительно приняла максимальное количество человек.

— С одной стороны, украинцы — дешёвая рабочая сила, в то же время Польша — барьер для беженцев. Польское общество учитывает риски конкуренции для своих граждан в странах Европы. Например, поехав в ту же Германию, украинцы начнут демпинговать и работать за меньшие деньги, перебивая заработки поляков, — заметил Родионов.

Украинские беженцы на контрольно-пропускном пункте Медыка в Польше. Фото © ТАСС / ЕРА / Sergei Grits

В СМИ появилась информация о создании анклава из украинских беженцев, которых Варшава намерена выселить на земли Западной Украины. По сути, это выдача на убой, потому что всё мужское население отправится на фронт. В то же время для Варшавы подобный шаг имеет перспективы, так как проложит путь к управлению Польши территориями на Западной Украине и тестом для аналогичных действий в дальнейшем.

Украинский МИД сейчас достаточно активно прощупывает почву, пытаясь вернуть украинских беженцев из Европы, к этому пытается подключиться и Интерпол, высылая списки якобы преступников, напоминает Родионов. Но все прекрасно понимают, что завтра в преступники запишут всех, кто нелегально пересёк границу, а таких найдётся очень много — как минимум половина.

Авторы Елена Стафеева