Участники встречи в Джидде условились продолжить обсуждение темы Украины

Участники консультаций в Джидде по вопросу урегулирования украинского конфликта договорились и в дальнейшем продолжить обсуждение данной темы. Об этом сообщает SPA.

По данным агентства, участники переговоров условились продолжить международные консультации и обмен мнениями для "выработки общей позиции, которая помогла бы проложить путь к миру". Будут также учтены "позитивные мнения и предложения", которые проговаривались на встрече в Джидде. Других деталей в материале не приводится.