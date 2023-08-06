Участники встречи в Джидде условились продолжить обсуждение темы Украины
SPA: Участники встречи по Украине в Джидде договорились продолжить обмен мнениями
Участники консультаций в Джидде по вопросу урегулирования украинского конфликта договорились и в дальнейшем продолжить обсуждение данной темы. Об этом сообщает SPA.
По данным агентства, участники переговоров условились продолжить международные консультации и обмен мнениями для "выработки общей позиции, которая помогла бы проложить путь к миру". Будут также учтены "позитивные мнения и предложения", которые проговаривались на встрече в Джидде. Других деталей в материале не приводится.
Напомним, международная двухдневная встреча по Украине в Саудовской Аравии началась накануне. Лайф писал о первых результатах переговоров: было решено создать группы для обсуждения так называемой формулы Зеленского. Однако затем выяснилось, что Киев уже не настаивает на этом "мирном плане".
ТАСС / DPA / Presidential Office of Ukraine