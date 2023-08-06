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6 августа, 19:55

Участники встречи в Джидде условились продолжить обсуждение темы Украины

SPA: Участники встречи по Украине в Джидде договорились продолжить обмен мнениями

Участники консультаций в Джидде по вопросу урегулирования украинского конфликта договорились и в дальнейшем продолжить обсуждение данной темы. Об этом сообщает SPA.

По данным агентства, участники переговоров условились продолжить международные консультации и обмен мнениями для "выработки общей позиции, которая помогла бы проложить путь к миру". Будут также учтены "позитивные мнения и предложения", которые проговаривались на встрече в Джидде. Других деталей в материале не приводится.

FT: Китай в Джидде согласился участвовать в следующих переговорах по Украине

FT: Китай в Джидде согласился участвовать в следующих переговорах по Украине

Напомним, международная двухдневная встреча по Украине в Саудовской Аравии началась накануне. Лайф писал о первых результатах переговоров: было решено создать группы для обсуждения так называемой формулы Зеленского. Однако затем выяснилось, что Киев уже не настаивает на этом "мирном плане".

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ТАСС / DPA / Presidential Office of Ukraine

Оксана Попова
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