FT: Китай в Джидде согласился участвовать в следующих переговорах по Украине
Китай заявил, что готов присоединиться к обсуждению мер по урегулированию украинского конфликта, пишет британская газета Financial Times, ссылаясь на европейского дипломата.
"Китай дал понять, что примет участие в следующей подобной встрече", — заявил изданию дипломат.
По его словам, Китай положительно отнёсся к идее провести третью встречу на таком уровне.
Напомним, международная двухдневная встреча по Украине в Саудовской Аравии началась 4 августа. Как оказалось на ней, Киев уже не настаивает на этом "мирном плане".
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AP / TASS