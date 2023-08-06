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6 августа, 19:06

FT: Китай в Джидде согласился участвовать в следующих переговорах по Украине

Китай заявил, что готов присоединиться к обсуждению мер по урегулированию украинского конфликта, пишет британская газета Financial Times, ссылаясь на европейского дипломата.

"Китай дал понять, что примет участие в следующей подобной встрече", — заявил изданию дипломат.

По его словам, Китай положительно отнёсся к идее провести третью встречу на таком уровне.

В Джидде представили ещё один "мирный" план по Украине

В Джидде представили ещё один "мирный" план по Украине

Напомним, международная двухдневная встреча по Украине в Саудовской Аравии началась 4 августа. Как оказалось на ней, Киев уже не настаивает на этом "мирном плане".

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AP / TASS

Анатолий Симоненко
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