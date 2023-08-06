В Джидде представили ещё один "мирный" план по Украине
DPA: В Джидде представили альтернативный план по разрешению конфликта на Украине
Альтернативный план по дипломатическому разрешению конфликта на Украине был предложен Саудовской Аравией вместе с "рядом стран" на саммите в Джидде, пишет DPA. О новой формуле, как утверждается, уже проинформировали Москву.
"Ещё один возможный мирный план был представлен на переговорах в Саудовской Аравии", — сообщил изданию источник в дипломатических кругах в Джидде.
Новой план, в частности, включает признание целостности Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало переговоров под наблюдением ООН, а также обмен пленными. Стоит отметить, что так называемая мирная формула Зеленского предусматривает данные положения исключительно после вывода российских войск.
Напомним, международная двухдневная встреча по Украине в Саудовской Аравии началась накануне. Лайф писал о первых результатах переговоров: было решено создать группы для обсуждения так называемой формулы Зеленского. Однако затем выяснилось, что Киев уже не настаивает на этом "мирном плане".
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