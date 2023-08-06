В Джидде представили ещё один "мирный" план по Украине

Альтернативный план по дипломатическому разрешению конфликта на Украине был предложен Саудовской Аравией вместе с "рядом стран" на саммите в Джидде, пишет DPA. О новой формуле, как утверждается, уже проинформировали Москву.

"Ещё один возможный мирный план был представлен на переговорах в Саудовской Аравии", — сообщил изданию источник в дипломатических кругах в Джидде.