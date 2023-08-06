Регион

Уведомления отключены

6 августа, 15:24

В Джидде представили ещё один "мирный" план по Украине

DPA: В Джидде представили альтернативный план по разрешению конфликта на Украине

Альтернативный план по дипломатическому разрешению конфликта на Украине был предложен Саудовской Аравией вместе с "рядом стран" на саммите в Джидде, пишет DPA. О новой формуле, как утверждается, уже проинформировали Москву.

"Ещё один возможный мирный план был представлен на переговорах в Саудовской Аравии", — сообщил изданию источник в дипломатических кругах в Джидде.

Новой план, в частности, включает признание целостности Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало переговоров под наблюдением ООН, а также обмен пленными. Стоит отметить, что так называемая мирная формула Зеленского предусматривает данные положения исключительно после вывода российских войск.

Назван полный список стран – участниц переговоров по Украине в Саудовской Аравии

Назван полный список стран – участниц переговоров по Украине в Саудовской Аравии

Напомним, международная двухдневная встреча по Украине в Саудовской Аравии началась накануне. Лайф писал о первых результатах переговоров: было решено создать группы для обсуждения так называемой формулы Зеленского. Однако затем выяснилось, что Киев уже не настаивает на этом "мирном плане".

Обложка ©

ТАСС / IMAGO / APAimages

Наталья Исакова
  • Новости
  • Украина
  • Саудовская Аравия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров