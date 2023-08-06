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6 августа, 13:11

Назван полный список стран – участниц переговоров по Украине в Саудовской Аравии

Глава Офиса президента Украины Ермак перечислил участников переговоров в Джидде

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак перечислил страны, которые приняли участие в переговорах по Украине в Джидде (Саудовская Аравия). По его словам, большинство из них определились, как внесут свой вклад в реализацию "формулы мира".

Так, в переговорах приняли участие Болгария, Британия, Дания, Эстония, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Финляндия, Франция, Чехия и Швеция.

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Также в списке участников Саудовская Аравия, Австралия, Бахрейн, Индия, Иордания, Катар, Кувейт, Союз Коморских Островов, Китай, Корея, Турция, Япония, Египет, ЮАР, Канада, США, Аргентина, Бразилия, Чили. Участие принимала и ООН.

Ермак добавил, что все государства заявили о приверженности принципам Устава ООН, уважении суверенитета и международного права.

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Напомним, международная двухдневная встреча по Украине в Саудовской Аравии началась накануне. Лайф писал о первых результатах переговоров: было решено создать группы для обсуждения так называемой "формулы Зеленского".

Обложка ©

ТАСС / AP / Genya Savilov

Илья Суриков
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