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6 августа, 10:43

Медведев: Переговоры не нужны, пока Киев не начнёт молить о пощаде на коленях

Любые предложения о мире имеют шансы на успех только при соблюдении трёх условий. Об этом в своём телеграм-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя консультации по конфликту на Украине, которые прошли в Саудовской Аравии.

Первым условием политик назвал участие обеих сторон конфликта. И это не соблюдено, так как Россию не пригласили на мероприятие. Вторым, по словам Медведева, является учёт исторического контекста. Зампред Совбеза напомнил, что Украины как государства не было до 1991 года и она является осколком Российской империи.

"Учёт текущих реалий. А они таковы: Украина находится в стадии полураспада, а часть её территорий вернулась в Россию", — добавил Медведев.

Политик считает, что шансы на успех будет иметь лишь тот посредник, который признает эти три условия. Вместе с тем, отметил зампред Совбеза, сами переговоры пока не нужны.

"Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде", — заключил Медведев.

На переговорах в Джидде "мирный план" Зеленского оказался не популярен

На переговорах в Джидде "мирный план" Зеленского оказался не популярен

Напомним, международная двухдневная встреча по Украине в Саудовской Аравии стартовала 5 августа. В Джидде прошли консультации с участием 30 стран. Лайф писал о первых результатах переговоров: было решено создать группы для обсуждения "формулы Зеленского".

Обложка ©

ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Никита Никонов
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