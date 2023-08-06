Раскрыты первые результаты переговоров по Украине в Саудовской Аравии

В саммите в Джидде участники переговоров договорились о создании рабочих групп для обсуждения предложенной украинским лидером Владимиром Зеленским формулы по урегулированию конфликта. Об этом пишет газета Corriere della sera, ссылаясь на европейские источники.

Кроме того, на встрече подчёркивалось, что в основе любого мирного соглашения должно лежать "уважение территориальной целостности и суверенитета Незалежной", а также верховенство Устава ООН.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила, что переговоры по Украине в саудовской Джидде ни к чему не приведут, так как в них не принимает участие Россия. Она напомнила, что в июне Америка предприняла попытку провести в Копенгагене нечто подобное, но так и не сумела сформировать антироссийскую коалицию. Тогда на встрече в Дании присутствовали представители Штатов, Индии, Бразилии, Турции и ЮАР.