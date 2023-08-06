Переговоры по Украине в саудовской Джидде ни к чему не приведут, так как в них не принимает участие Россия. Такое мнение в беседе с РИА "Новости" высказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

"Начавшиеся в Саудовской Аравии консультации по мирному урегулированию конфликта России и Украины без России абсолютно бесперспективны", — пояснила Ковитиди.

Она напомнила, что в июне Америка предприняла попытку провести в Копенгагене нечто подобное, но так и не сумела сформировать антироссийскую коалицию. Тогда на встрече в Дании присутствовали представители Штатов, Индии, Бразилии, Турции и ЮАР. Ковитиди подчеркнула, что у Госдепа и сегодня не получится ничего подобного, так как большинство стран сохраняют нейтралитет и не спешат участвовать в сговоре против РФ.

Ковитиди также заявила, что в Саудовской Аравии собрались только представители, а не руководители 30 стран, в которых не наблюдается единодушия. К тому же у США не выходит изменить внешнеполитический вектор Поднебесной и стран Глобального Юга против России.