Сенатор Ковитиди объяснила, почему переговоры в Джидде бесперспективны
Сенатор Ковитиди: Переговоры в Джидде бесперспективны, если в них не участвует РФ
Переговоры по Украине в саудовской Джидде ни к чему не приведут, так как в них не принимает участие Россия. Такое мнение в беседе с РИА "Новости" высказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"Начавшиеся в Саудовской Аравии консультации по мирному урегулированию конфликта России и Украины без России абсолютно бесперспективны", — пояснила Ковитиди.
Она напомнила, что в июне Америка предприняла попытку провести в Копенгагене нечто подобное, но так и не сумела сформировать антироссийскую коалицию. Тогда на встрече в Дании присутствовали представители Штатов, Индии, Бразилии, Турции и ЮАР. Ковитиди подчеркнула, что у Госдепа и сегодня не получится ничего подобного, так как большинство стран сохраняют нейтралитет и не спешат участвовать в сговоре против РФ.
Ковитиди также заявила, что в Саудовской Аравии собрались только представители, а не руководители 30 стран, в которых не наблюдается единодушия. К тому же у США не выходит изменить внешнеполитический вектор Поднебесной и стран Глобального Юга против России.
По словам сенатора, чтобы добиться реального успеха в мирном урегулировании двустороннего конфликта, нужно пригласить и выслушать обе стороны. При этом она назвала конференцию политической аферой и манипуляцией, которая направлена на продолжение военного конфликта на Украине и реализацию Вашингтоном мирового хаоса.
Напомним, в Саудовской Аравии, в Джидде, начались консультации по украинскому кризису, в которых принимают участие представители около 30 стран. Мероприятие продлится два дня. Украинскую делегацию возглавит глава офиса президента Андрей Ермак, а Китай направил в Джидду спецпредставителя по евразийским делам, экс-посла в РФ Ли Хуэя. Ранее также сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд может принять участие в переговорах.
ТАСС / Сергей Мальгавко