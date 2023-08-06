На переговорах в Джидде "мирный план" Зеленского оказался непопулярен
WSJ: Киев в Джидде не настаивал на принятии "мирного плана" Зеленского
Украина на переговорах в Джидде в Саудовской Аравии больше не настаивала на принятии мирного плана лидера Незалежной Владимира Зеленского по урегулированию конфликта с РФ, как это было в Копенгагене в июне. Об этом пишет The Wall Street Journal.
"[Тогда] на переговорах Киев настаивал на том, чтобы крупные развивающиеся государства приняли мирный план Зеленского, в основе которого требование, чтобы мир начался лишь после полного вывода российских войск. Киев больше не настаивал на принятии мирного плана, а другие государства не настаивали на том, чтобы Украина отказалась от него", — сообщает газета.
Издание также отмечает, что участники встречи выразили больше стремления к достижению консенсуса.
Международная двухдневная встреча по Украине в Саудовской Аравии стартовала 5 августа. В Джидде прошли консультации с участием 30 стран. Лайф писал о первых результатах переговоров: было решено создать группы для обсуждения "формулы Зеленского".
Getty Images / Saudi Foreign Ministry / Handout / Anadolu Agency