На фоне продвижения Киевом так называемой формулы мира Западу стоило бы попросить президента этой страны Владимира Зеленского подготовить "формулу" защиты русских и других нацменьшинств. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его комментарий опубликован на сайте журнала "Международная жизнь".

"Почему бы западным импресарио не попросить его публично предъявить мировой общественности ещё одну "формулу" о том, как нынешний Киев видит положение русских и других нацменьшинств в своей стране после "перемоги", на которую НАТО и ЕС не жалеют денег и вооружений?" — отметил Лавров.

По его мнению, это помогло бы странам Глобального Юга лучше понять происходящее на Украине. Сейчас же, как подчеркнул российский министр, "формула Зеленского" не учитывает судьбу миллионов русских, проживающих на Украине.

"Все, кого обхаживает Запад с целью продавливания "формулы Зеленского", обязательно должны сознавать, что на карте — судьба этих людей (миллионов русских. — Прим. ред.), которых киевский режим открыто обещает уничтожить", — заключил Лавров.