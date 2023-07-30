В Запорожье раскрыли новое прозвище Зеленского после гонений на УПЦ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому дали прозвище "слуга Ирода". Это связано с гонениями властей Незалежной на православие в стране, заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Всё чаще православные жители на подконтрольной Зеленскому территории называют его не "слуга народа", а "слуга Ирода", — приводит его слова РИА "Новости".