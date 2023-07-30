В Запорожье раскрыли новое прозвище Зеленского после гонений на УПЦ
Рогов: Зеленского прозвали "слугой Ирода" из-за гонений на православие
Президенту Украины Владимиру Зеленскому дали прозвище "слуга Ирода". Это связано с гонениями властей Незалежной на православие в стране, заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Всё чаще православные жители на подконтрольной Зеленскому территории называют его не "слуга народа", а "слуга Ирода", — приводит его слова РИА "Новости".
Рогов добавил, что украинский лидер всё больше уподобляется евангельскому царю Ироду. Стараясь удержаться у власти любой ценой, он устраивает преследования православных на Украине, отменяет традиционные праздники. Рогов напомнил о решении Зеленского перенести празднование Рождества в стране на декабрь.
Ранее сообщалось, что Зеленский утвердил перенос Рождества на Украине с 7 января на 25 декабря. Законопроект был одобрен парламентом 14 июля. Глава Незалежной объяснял изменения тем, что украинцам всегда "навязывалась российская идеология во многих сферах жизни, в том числе относительно соблюдения юлианского календаря". Переход на новоюлианский календарь с Рождеством 25 декабря уже одобрила раскольническая ПЦУ. Лайф также писал, что каноническая УПЦ продолжит отмечать Рождество 7 января, несмотря на решение Зеленского.
Напомним, в начале июля гонения на УПЦ возобновились. Утром 6-го числа власти Украины начали захватывать корпуса монастыря канонической церкви в Киево-Печерской лавре. Представители заповедника и полиция сорвали замки и проникли в 70-й корпус — резиденцию Онуфрия. А 14 июля суд в Киеве изменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 33 миллионов гривен (более 900 тысяч долларов). СБУ предъявила ему новые обвинения в оправдании "агрессии" России против Украины и разжигании религиозной вражды. МИД РФ уже потребовал немедленно освободить наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.
Т.me / V_Zelenskiy_official