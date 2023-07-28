Зеленского с командой сравнили с большевиками за издевательство над православными

Президент Украины Владимир Зеленский перенёс празднование Рождества на 25 декабря, чтобы поиздеваться над православными, впрочем, тем же самым занимались в своё время и большевики. Такое мнение выразил в эфире радио "Комсомольская правда" основатель общественного движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин.

Он пояснил, что подобные изменения произошли в 1918 году, когда большевики создали ситуацию, при которой Новый год от Рождества Христова стал праздноваться раньше того, как родился сам Христос.

"Почему эта история была большевиками воссоздана? Для того чтобы поиздеваться над православными. То же самое, что сейчас Зеленский делает с православными, большинство из которых принадлежат к РПЦ, которая называется "УПЦ Московского патриархата". Но все мы понимаем, что это часть Русской православной церкви. Вот Зеленский делает то же самое, издевается над православными. Как в своё время большевики издевались над православными у нас в России", — заявил Кормухин.