Песков заявил, что спецоперация на Украине продолжится до достижения её целей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине будет продолжаться. В беседе с журналистами он указал, что СВО будет длиться до того момента, пока её цели не будут достигнуты.
"Специальная военная операция продолжается, она будет продолжаться, и её цели должны быть достигнуты", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, будет ли ответ России на атаку украинских БПЛА на Москву, которая случилась сегодня рано утром.
Как сообщал Лайф, утром 24 июля ВСУ предприняли попытку атаковать Москву беспилотниками, однако дроны были подавлены и потерпели крушение. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что удары беспилотников пришлись по двум нежилым зданиям. В результате атаки никто не пострадал, в зданиях на Комсомольском проспекте выбило окна. В МИД РФ уже назвали эту атаку актом международного терроризма. А зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ВСУ всё чаще выбирают гражданские цели для своих ударов из-за отсутствия успехов в контрнаступлении. Также политик призвал в ответ на действия Киева выбирать "нестандартные цели" для ударов ВС РФ.
ТАСС / Сергей Бобылев