Песков заявил, что спецоперация на Украине продолжится до достижения её целей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине будет продолжаться. В беседе с журналистами он указал, что СВО будет длиться до того момента, пока её цели не будут достигнуты.

"Специальная военная операция продолжается, она будет продолжаться, и её цели должны быть достигнуты", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, будет ли ответ России на атаку украинских БПЛА на Москву, которая случилась сегодня рано утром.