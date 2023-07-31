Кремль не увидел предпосылок для переговоров с Украиной о мире
Песков: Предпосылок к мирному урегулированию конфликта на Украине нет
С учётом нынешней позиции киевского режима предпосылок к мирному урегулированию конфликта на Украине нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Возможно ли выйти сейчас на мирное урегулирование с участием киевского режима и его нынешней позицией — ответ однозначный. Нет, невозможно. Никаких предпосылок для этого нет, об этом, в частности, говорил президент Путин", — отметил он в беседе с журналистами.
Представитель Кремля подчеркнул, что Украина не хочет мира, пока её используют в качестве инструмента в войне коллективного Запада с РФ.
Ранее Песков заявил, что контрнаступление Киева не получается так, как оно задумывалось. Он подчеркнул, что успехов у противника нет.
Кирилл Кухмарь / ТАСС