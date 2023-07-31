Кремль не увидел предпосылок для переговоров с Украиной о мире

С учётом нынешней позиции киевского режима предпосылок к мирному урегулированию конфликта на Украине нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Возможно ли выйти сейчас на мирное урегулирование с участием киевского режима и его нынешней позицией — ответ однозначный. Нет, невозможно. Никаких предпосылок для этого нет, об этом, в частности, говорил президент Путин", — отметил он в беседе с журналистами.

Представитель Кремля подчеркнул, что Украина не хочет мира, пока её используют в качестве инструмента в войне коллективного Запада с РФ.