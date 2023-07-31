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31 июля, 09:48

Песков: Многомиллиардная помощь НАТО тратится Киевом неэффективно

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что многомиллиардная помощь НАТО расходуется Украиной неэффективно.

"Многомиллиардные ресурсы, которые были переданы странами НАТО киевскому режиму, фактически расходуются неэффективно, бесцельно", — отметил он в беседе с журналистами.

Представитель Кремля добавил, что это вызывает большие вопросы и дискомфорт у налогоплательщиков на Западе.

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Ранее в Верховной раде подсчитали: с начала года Украина получила финансовую помощь на 25 миллиардов долларов. Больше всего кредитных вливаний было из Евросоюза.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Никита Осипов
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