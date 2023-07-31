Песков: Многомиллиардная помощь НАТО тратится Киевом неэффективно
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что многомиллиардная помощь НАТО расходуется Украиной неэффективно.
"Многомиллиардные ресурсы, которые были переданы странами НАТО киевскому режиму, фактически расходуются неэффективно, бесцельно", — отметил он в беседе с журналистами.
Представитель Кремля добавил, что это вызывает большие вопросы и дискомфорт у налогоплательщиков на Западе.
Ранее в Верховной раде подсчитали: с начала года Украина получила финансовую помощь на 25 миллиардов долларов. Больше всего кредитных вливаний было из Евросоюза.
Обложка ©
ТАСС / Сергей Бобылев