В Германии сравнили Киев с наркоманом, который выпрашивает у Запада "очередную дозу"
Экс-депутат ФРГ Гердт: Украина, будто наркоман, выпрашивает у Запада помощь
Бывший депутат Бундестага ФРГ и член немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт назвал Украину наркоманом, который зависим от поддержки западных стран и больше никогда не сможет без неё существовать.
"Украина как государство больше не может существовать без военно-экономической помощи Запада, как наркоман, который выпрашивает всеми путями, создавая всевозможные ситуации ложью, хитростью, обманом, воровством, чтобы получить очередную дозу", — приводит его слова РИА "Новости".
Многие уверены, что поддержка Украины со стороны союзных государств не будет продолжаться вечно, в Киев и так были вложены огромнейшие суммы. К слову, изменения уже не заставили себя ждать. Совсем недавно Запад решил сместить фокус и перейти к новой тактике по вооружению Незалежной, переориентировавшись с поставок ВСУ новой техники на ремонт уже имеющейся.
ТАСС / Zuma