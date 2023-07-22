В Германии сравнили Киев с наркоманом, который выпрашивает у Запада "очередную дозу"

Бывший депутат Бундестага ФРГ и член немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт назвал Украину наркоманом, который зависим от поддержки западных стран и больше никогда не сможет без неё существовать.

"Украина как государство больше не может существовать без военно-экономической помощи Запада, как наркоман, который выпрашивает всеми путями, создавая всевозможные ситуации ложью, хитростью, обманом, воровством, чтобы получить очередную дозу", — приводит его слова РИА "Новости".