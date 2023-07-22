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22 июля, 06:35

В Германии сравнили Киев с наркоманом, который выпрашивает у Запада "очередную дозу"

Экс-депутат ФРГ Гердт: Украина, будто наркоман, выпрашивает у Запада помощь

Бывший депутат Бундестага ФРГ и член немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт назвал Украину наркоманом, который зависим от поддержки западных стран и больше никогда не сможет без неё существовать.

"Украина как государство больше не может существовать без военно-экономической помощи Запада, как наркоман, который выпрашивает всеми путями, создавая всевозможные ситуации ложью, хитростью, обманом, воровством, чтобы получить очередную дозу", — приводит его слова РИА "Новости".

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Многие уверены, что поддержка Украины со стороны союзных государств не будет продолжаться вечно, в Киев и так были вложены огромнейшие суммы. К слову, изменения уже не заставили себя ждать. Совсем недавно Запад решил сместить фокус и перейти к новой тактике по вооружению Незалежной, переориентировавшись с поставок ВСУ новой техники на ремонт уже имеющейся.

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ТАСС / Zuma

Николь Вербер
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