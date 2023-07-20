Фокус сместился: Запад переходит к новой тактике по вооружению Украины

У Запада появилась новая стратегия по вооружению Киева: фокус внимания сместился от поставок военной техники к её ремонту. Как сообщил обозреватель Politico Пол Маклири, вопрос починки стал особенно острым на фоне провального контрнаступления ВСУ.

"По словам высокопоставленного представителя Пентагона, акцент Запада по созданию украинской военной мощи значительно сместился в сторону ремонта и технического обслуживания этого оружия", — пишет автор.

В материале указано, что западные страны и ранее выражали беспокойство из-за невозможности обеспечивать бесперебойную работу переданной техники, но ситуация усугубилась на фоне провального наступления ВСУ. Украинская армия теряет огромное количество иностранной техники, к тому же качество уже поставленного оружия оставляет желать лучшего.

Дело в том, что многие страны отдают Киеву неисправную технику или требующую починки, на что жалуются сами украинские военные. Поэтому Запад вместо накачки Украины оружием намерен сконцентрироваться на починке и организовать ремонтные предприятия в Европе.