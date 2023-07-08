ВС России поразили базу горючего для военной техники ВСУ в Запорожье

Ранее Лайф рассказывал о потерях украинской стороны на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. В ходе выполнения задач специальной военной операции огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем удалось поразить до 200 бойцов ВСУ, а также две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две САУ "Гвоздика" и т. д.