ВС России поразили базу горючего для военной техники ВСУ в Запорожье
Российские военные поразили базу горючего для украинской военной техники в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В городе Запорожье поражена база горючего для военной техники ВСУ", — сказал Конашенков в ходе брифинга.
Ранее Лайф рассказывал о потерях украинской стороны на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. В ходе выполнения задач специальной военной операции огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем удалось поразить до 200 бойцов ВСУ, а также две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две САУ "Гвоздика" и т. д.
ТАСС / Коновалов Алексей