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Регион
Опубликовано 8 июля 2023, 11:39
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ВС России поразили базу горючего для военной техники ВСУ в Запорожье

Российские военные поразили базу горючего для украинской военной техники в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В городе Запорожье поражена база горючего для военной техники ВСУ", — сказал Конашенков в ходе брифинга.

Конашенков: Российские системы ПВО сбили украинский Су-25 и 13 беспилотников
Конашенков: Российские системы ПВО сбили украинский Су-25 и 13 беспилотников

Ранее Лайф рассказывал о потерях украинской стороны на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. В ходе выполнения задач специальной военной операции огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем удалось поразить до 200 бойцов ВСУ, а также две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две САУ "Гвоздика" и т. д.

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ТАСС / Коновалов Алексей

Николь Вербер
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