Российские войска за минувшие сутки уничтожили более 200 бойцов ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель военного ведомства в ходе брифинга отметил, что на Южно-Донецком направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Восток" отражены две атаки противника в районе населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. А в районе населённого пункта Приютное Запорожской области пресечена деятельность украинской ДРГ.

При этом, по словам Конашенкова, на Запорожском направлении ВС РФ поразили скопление живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Луговское. Потери ВСУ на этих направлениях за сутки составили более 200 украинских военнослужащих, также были уничтожены две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две САУ "Гвоздика", гаубица "Мста-Б", а также САУ AS-90 производства Великобритании.