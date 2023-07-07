Минобороны РФ раскрыло новые потери ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные поразили подразделения ВСУ на Краснолиманском направлении, за сутки противник потерял до 95 бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожено до 95 украинских военнослужащих", — сказал он на брифинге.

Также, по словам Конашенкова, ВСУ лишились танка, четырёх бронированных машин, четырёх пикапов, а также САУ "Гвоздика" и гаубицы Д-30. За сутки на этом же направлении были отражены четыре вражеские атаки и пресечена деятельность двух групп диверсантов.